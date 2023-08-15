Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте в аэропорту Толмачево

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалобы жительницы Новосибирской области. Пострадавшая заявила, что в отношении нее были предприняты противоправные действий со стороны мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соцсетях распространился ролик, на котором жительница Новосибирска сняла, как несколько таксистов требуют с нее деньги. По словам женщины, водители хотели взять плату за ожидание клиентов в аэропорту Толмачёво.

По данным сайта аэропорта Толмачево, первые 15 минут парковки не оплачиваются. Повторный въезд в течении 2-х часов тарифицируется с 1-ой минуты.

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Александр Киселев