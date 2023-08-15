В Башкирии утвержден порядок предоставления субсидий на строительство глэмпингов

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления субсидий на создание модульных средств размещения туристов в республике. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Главным распорядителем средств регионального бюджета для предоставления субсидии является министерство предпринимательства и туризма республики. Предусмотрено софинансирование из федерального бюджета на эти цели. Инвестпроекты для предоставления субсидии будут выбираться в рамках конкурса.

Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн руб. на один номер в модульном некапитальном средстве размещения и более 50% общей стоимости инвестиционного проекта, указано в документе.

Модульное некапитальное средство размещения — это быстровозводимая конструкция заводского производства, в том числе контейнерного типа, или глэмпинг, оборудованные для круглогодичного пребывания туристов, и оснащенные индивидуальным туалетом, умывальником, душем, имеющие общую площадь не менее 15 кв. м.

Майя Иванова

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