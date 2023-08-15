В Татарстане директора фирмы осудили за отказ приостановить эксплуатацию АГЗС

В Татарстане директор фирмы, осуществляющей работу по управлению недвижимостью, был осужден за отказ приостановить эксплуатацию своей АГЗС. Об этом говорится в сообщении УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, организация осужденного должна была приостановить работу газозаправочной станции, которая находится на придорожной полосе автодороги общего пользования, до устранения нарушений нормативов по безопасности движения, а именно до обустройства подъезда, который бы обеспечил доступ к АГЗС со стороны трассы М7, и выезда из него переходно-скоростными полосами и освещением.

Директора ознакомили с решением суда, но исполнять он его не стал. Позже приставы неоднократно вручали ему предупреждение о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Но фирма все равно отказалась решать данный вопрос добровольно.

В итоге директора приговорили к штрафу в размере 60 тыс. руб.

"Ъ-Казань"