Саратовская область разовьет туризм за 100 миллионов рублей

Саратовская область получила 100 млн руб их федерального бюджета на развитие проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом заместитель министра культуры региона Константин Сергеев рассказал на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи облдумы.

Упомянутый национальный проект направлен на популяризацию туризма среди школьников. В рамках инициативы поддерживаются различные мероприятия, а также создаются модульные накопительные средства размещения.

Так фестиваль «Театральное Прихоперье» получил субсидию в размере 2,8 млн руб.

Никита Маркелов

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