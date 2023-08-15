«Ростсельмаш» отправил заказчикам первую партию кормоуборочных комбайнов новой модели

Комбайновый завод «Ростсельмаш» начал производство опытно-промышленной партии кормоуборочных комбайнов F 1500, которые пополнили серию RSM F 1000. Первые машины уже отправлены в Удмуртию. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новая модель предназначена для работы на полях со средней и высокой урожайностью. Заявленная производительность комбайна — свыше 140 т кормов в час. Как отмечается в сообщении, комбайн укомплектован дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 510 л., он поставляется с широким выбором жаток и способен заготавливать любые виды кормовых культур.

Сергей Иванов