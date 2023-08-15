В Челябинске подорожает проезд в маршрутных такси

Стоимость проезда по ряду нерегулируемых маршрутов в Челябинске, Копейске и Сосновском районе вырастет в августе. В среднем одна поездка подорожает с 28 руб. до 33 руб. Об этом сообщается в telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации», который ведет замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

В частности, об индексации проезда областной миндортранс уведомили перевозчики, занятые на маршрутах № 3, 58, 125, 10,36, 17, 20,1, 72, 53 и 39. Повышение стоимости запланировано в период с 15 августа до 15 сентября. На пяти маршрутах проезд подорожал еще в июле.

«Перевозчики объясняют повышение тарифа ростом затрат на горюче-смазочные материалы, запчасти, зарплату водителей, страховку и проценты по кредитам»,— сообщается в telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации».

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