Жителя Удмуртии оштрафовали за удар по голове полицейского, пытавшегося остановить нарушителя

В Удмуртии перед судом предстал 67-летний житель Алнашского района по обвинению в применении насилия в отношении инспектора ДПС (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчину признали виновным.

Инцидент произошел в мае. В ходе патрулирования в деревне Старая Юмья инспектор заметил мотоциклиста, который двигался на большой скорости без мотошлема и не реагировал на требование об остановке. Вместо этого нарушитель попытался скрыться и заехал во двор дома.

В это время сотрудник полиции попытался проводить мотоциклиста в служебный автомобиль для освидетельствования на состояние опьянения, однако на шум вышел хозяин участка. В ходе потасовки он два раза ударил инспектора по голове.

Суд согласился назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.