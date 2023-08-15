120 рулонов сена сгорело при пожаре в Удмуртии по неустановленной причине

В Балезинском районе Удмуртии 15 августа в деревне Ушур произошел пожар. Около 1:00 поступило сообщение о горении рулонов сена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Пожарным удалось спасти 240 рулонов, однако огонь уничтожил 120.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Общая площадь пожара составила 140 кв. м. Причина пожара не называется, а в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Отмечается, что помощь в тушении пожара оказывали добровольцы, а для опашки места пожара задействовали трактор.