На цветы для официальных приемов в 2024 году потратят около 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 23 августа выберет поставщика цветов для проведения официальных мероприятий, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Услуги необходимо оказывать в течение 2024 года по заявкам заказчика. Для Уфы и Уфимского района заказ должен поступать за час, в районы и города Башкирии — в течение семи часов. Исполнитель должен поставлять цветочные композиции, раздаточную (именные карты, ручки, портфели) и печатную продукцию (блокноты, буклеты, информационные плакаты).

В мае текущего года контракт на аналогичные услуги за 2,9 млн руб. заключен с уфимским ООО «Абсолют-медиа плюс» (принадлежит Гульшат Тимербаевой).

Майя Иванова

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