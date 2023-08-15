Предприятия Удмуртии и малый бизнес участвуют в международном форуме «Армия»

Девять промышленных предприятий Удмуртии представят свои разработки на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023». Еще восемь компаний малого и среднего бизнеса презентуют свою продукцию на коллективном стенде, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В числе участников концерн «Калашников», «Аксион-холдинг», группа компаний «Беспилотные системы», «Купол» и Сарапульский электрогенераторный завод.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что предприятия региона вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, индекс промышленного производства республики за первое полугодие вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а рост отгрузок предприятий ОПК достиг 48%.

Для малого и среднего предпринимательства, по словам господина Бречалова, участие в форуме — это возможность увидеть инновационные разработки, которые можно внедрить в свое производство, а также установить новые связи.

Так, на витрине «Новитек ПРО» демонстрируют сухпайки, компании «Контрольно-Измерительные Приборы» — изделия, которые широко используются для производства электронной аппаратуры. «Воткинский завод теплоизоляционных материалов» представил материалы на основе базальтового супертонкого волокна, «Донвард-ГС» — гидростанции, Ok. Levin — быстросборные лестницы на металлокаркасе, «Красная звезда» — военные ящики из дерева. Kross Lab также покажет спасательное снаряжение, а компания «Тактические идеи» — цевья, кронштейн-шасси, FPV-дроны — квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт.

Напомним, форум «Армия» пройдет с 14 по 20 августа. Мероприятие планируют посетить 69 зарубежных делегаций, 29 из которых будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.