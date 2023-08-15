В Агрызском районе мужчину задержали по делу о гибели его восьмилетнего племянника

Полицейские в Агрызском районе в Татарстане задержали 32-летнего мужчину по делу о гибели его восьмилетнего племянника в ДТП. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что 12 августа тело погибшего ребенка доставили в больницу, а полицейским рассказали, что мальчик неудачно спрыгнул с крыши сарая, после чего погиб. Но сотрудники МВД провели проверку, опросили свидетелей, осмотрели записи с камер и в итоге установили, что причиной смерти ребенка стало ДТП.

По данным МВД, инцидент произошел в деревне Мадьяры, куда две семьи выехали на отдых. 32-летний подозреваемый, будучи пьяным, решил покатать восьмилетнего племянника на квадроцикле, но потерял управление, и его транспорт опрокинулся и раздавил пассажира. Тот погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

"Ъ-Казань"