В Новосибирске расходы на подготовку ребенка в школу выросли до 12,5 тыс рублей

В Новосибирске расходы на подготовку ребенка в школу выросли на 5%. По данным сервиса SuperJob, в этом году в среднем родители потратили 12,5 тыс. руб. В прошлом году сумма составила 11,9 тыс. руб. При этом в 2019 году средний чек был 9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также прирост на уровне 5% отмечен в Москве (15 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (13,7 тыс.руб.) и Омске (12,4 тыс. руб.).

Наиболее заметное увеличение цен зафиксировано в Казани и Екатеринбурге (+13%) – 13,5 и 13,6 тыс. руб. соответственно. В Воронеже и Волгограде подготовка к предстоящему учебному году обошлась на 11% дороже в сравнении с 2022 годом.

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Александр Киселев