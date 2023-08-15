Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер из-за опухоли мозга

Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер из-за опухоли мозга. Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Хоккеист умер накануне в Германии, ему был 21 год. Как сообщил господин Мильштейн, тяжелый диагноз Родиону Амирову поставили два года назад. Все это время он боролся с болезнью.

На официальном сайте ХК «Салават Юлаев» отмечается, что талантливый нападающий, «несмотря на все трудности, был рядом с командой, звонил и поздравлял хоккеистов после побед».

Церемония прощания с хоккеистом пройдет в «Уфа-Арене», ее дату и время объявят позднее.

Наталья Балыкова

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