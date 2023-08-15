Пермский радиоведущий трудоустроился на радио в Санкт-Петербурге

Популярный пермский радиоведущий Андрей Шмурай покинул Пермь и трудоустроился в Санкт-Петербурге на радио «Ваня». Он сообщил «Ъ-Прикамье», что теперь ведет на питерском радио собственное шоу «Один за всех». Новая радиостанция ему близка: основа ее контента — отечественные хиты 1990-х годов.

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Андрей Шмурай был одним из основателей ныне закрытого пермского «Авторадио», вместе с Жанной Денисовой вел популярное шоу «Отличная пятница». На «Авторадио» он отработал с 1991 по 2011 год, затем до 2020 года работал программным директором радиостанции «Наше радио Пермь». Следующее место работы в Перми — редактором и ведущим утреннего шоу «Мы в курсе» на радио «Спутник Пермь».

Радио «Ваня» выходит в эфир с 2007 года, вещает более чем в 150 городах. В Пермском крае радиостанция присутствует в Кунгуре.