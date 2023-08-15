Благоприятным назвали инвестклимат Томской области 17% опрошенных предпринимателей

Томский Центр управления регионом провел онлайн-опрос предпринимателей Томской области о состоянии инвестклимата. В нем приняли участие 300 респондентов.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Виды города Томск с высоты

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Итоги опроса «Инвестиционный климат в Томской области» будут представлены на заседании комитета законодательной думы региона по экономической политике. Его заседание пройдет 16 августа.

По данным организаторов опроса, 17% респондентов считают условия для инвестиционной деятельности в Томской области благоприятными. Неблагоприятными их назвали 36%. При этом только 27% опрошенных осуществляли такую деятельность за последние два-три года. Средняя оценка условий для инвестиционной деятельности в Томской области составила 2,6 по пятибалльной шкале. Из числа опрошенных предпринимателей 27% обращались в органы власти региона по вопросам инвестдеятельности за последний год. «37% удовлетворены результатом обращения в органы власти по вопросам инвестиционной деятельности, 37% - не удовлетворены»,- указывается в исследовании.

Онлайн-опрос проводился с 28 февраля по 20 апреля 2023 года. 16% опрошенных являются собственниками бизнеса, 8% - наемными руководителями, 24% - руководителями подразделений предприятий, 37% - индивидуальными предпринимателями и т. д.

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Валерий Лавский