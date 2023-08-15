СКР возбудил уголовное дело после гибели оператора очистных сооружений

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели 50-летнего оператора очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 августа на одном из предприятий в Буинске. Следствие считает, что погибший спустился в четырехметровый колодец для устранения неполадок, где задохнулся. Через несколько часов его тело нашли коллеги. Они вызвали на место ЧП представителей экстренных служб. Его смерть, по результатам исследования, наступила в результате асфиксии.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"