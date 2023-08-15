Пермь является одним из лидеров в РФ по нераспроданным новостройкам

В Перми насчитывается 670 тыс. кв. м (61% от общего объема) нереализованного жилья в новостройках. По мнению экспертов, для продажи этих площадей потребуется не меньше двух с половиной лет. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные аналитической платформы bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сейчас спрос на первичном рынке практически нулевой, сделки единичные. Я заметила, что у пермяков есть особенность: чем жарче на улице, тем меньше активность у людей. Возможно, падение спроса связано именно с этим, но ситуация не критичная, чтобы говорить, что все пропало. Нужно подождать август-сентябрь»,— заявила порталу генеральный директор консалтинговой компании S. Research & Decisions «Система исследований и решений» Регина Давлетшина.

Лидером по нераспроданному новому жилью в России является Омск — там почти 77% площадей в новостройках не нашли покупателей. Самая низкая доля нераспроданного жилья отмечена в Нижнем Новгороде: из строящихся 733,3 тыс. кв. м жилья спрос не нашли 387,4 тыс. кв. м, или 53%.