Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ликвидацию боеприпасов проведут в поселке городского типа Октябрьском и в Старом Крыму. Работы пройдут в период с 11:00 до 15:00.

Господин Крючков призвал граждан сохранять спокойствие.

Аналогичные мероприятия ранее провели в Старом Крыму и поселках городского типа Октябрьское и Черноморское.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram