Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ликвидацию боеприпасов проведут в поселке городского типа Октябрьском и в Старом Крыму. Работы пройдут в период с 11:00 до 15:00.

Господин Крючков призвал граждан сохранять спокойствие.

Аналогичные мероприятия ранее провели в Старом Крыму и поселках городского типа Октябрьское и Черноморское.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...