В Красноярске ограбили цех по производству носилок для участников СВО

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении благотворительной организации «Золотые руки Ангела». Задержанными оказались вое ранее судимых красноярцев.

По данным регионального ГУ МВД по Красноярскому края, злоумышленники вынесли из помещения 1,5 тыс. заготовок для медицинских шин, которые предполагалось отправить в зону действия СВО в качестве гуманитарной помощи.Стоимость похищенного – 56 тыс. руб. Сообщение о краже поступило в полицию днем 15 августа.

Известно, что украденное злоумышленники сдали в металлолом, принимаются меры по возвращению имущества. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полный перечень похищенного имущества уточняется. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» работает с марта 2022 года. Руководителем является Людмила Сушецкая. Основной вид деятельности предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки. Организация занимается пошивом легких бескаркасных носилок для спасения раненых, а также медицинских сумок, эвакуационных строп и напашников.

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Александр Киселев