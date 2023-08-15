Алексей Текслер посетил Волновахский район ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил подшефный региону Волновахский район Донецкой народной республики. В ходе него он встретился с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым. Об этом сообщают в областном правительстве.

В рамках визита Алексей Текслер осмотрел социальные и жилые объекты, которые обновили или восстанавливают в Волновахе при участии Челябинской области. Среди них близкий к открытию Свято-Преображенский храм, созданный на месте двух разрушенных трехэтажный многоквартирный дом. Также в списке отремонтированные детский сад и стоматологическая поликлиника.

Кроме того, губернатор Челябинской области оценил работы по асфальтированию нескольких улиц Волновахи.

«Фактически за полтора года в городе сделаны дороги благодаря нашим дорожникам. Надо сказать, что мы не только реконструируем объекты, мы их наполняем оборудованием, всем необходимым для того, чтобы социальные объекты полноценно работали»,— подчеркнул Алексей Текслер. Он добавил, что сегодня Челябинская область «делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса».

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