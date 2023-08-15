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обновлено 09:13

Куратор пермской «социалки» перейдет на должность советника главы Перми

Замглавы Перми Алексей Грибанов с 17 августа станет советником главы города, сообщает портал «В-курсе». Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 16 августа у него заканчивается контракт и краевые власти, ведущие формирование новой администрации Перми, не планируют его продлевать.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 2021 года господин Грибанов курировал в мэрии социальную сферу. Вчера стало известно, что на его место номинируется замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева.

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