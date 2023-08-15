Куратор пермской «социалки» перейдет на должность советника главы Перми

Замглавы Перми Алексей Грибанов с 17 августа станет советником главы города, сообщает портал «В-курсе». Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 16 августа у него заканчивается контракт и краевые власти, ведущие формирование новой администрации Перми, не планируют его продлевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 2021 года господин Грибанов курировал в мэрии социальную сферу. Вчера стало известно, что на его место номинируется замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева.