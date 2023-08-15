«Технониколь» инвестирует в производство в Кузбассе 219 млн рублей

В 2023 году производитель стройматериалов «Технониколь» вложит в производство каменной ваты и экологические проекты в Кузбассе 219 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Всего за последние 15 лет в модернизацию завода вложено более 670 млн руб.

На сегодняшний день, как сообщает компания, кемеровский «Завод Техно» (входит в корпорацию «Технониколь») стал крупнейшим производителем минеральной ваты за Уралом. По итогам прошлого года предприятием выпущено около 1,5 млн куб. м готовой продукции. С начала года и по июль заводом экспортировано больше продукции, чем за весь прошлый год. По итогам 2023-го ожидается рост экспортных поставок на 45%.

Материалы поставляются в Казахстан, Киргизию и Узбекистан, на рынок Монголии.

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Лолита Белова