«Мы становимся свидетелями тренда на информационное отгораживание»

В России частично вступили в силу поправки в федеральные законы об информационных технологиях, защите информации и о связи. Согласно одному из изменений, уже с декабря 2023 года на российских сайтах можно будет зарегистрироваться только через российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, портал Госуслуг или единую систему биометрических данных. Доступ к ранее зарегистрированным на иностранную электронную почту аккаунтам сохраняется. Новые правила приняты из соображений обеспечения информационной безопасности. Поправку комментирует директор краснодарской IT-компании «Вангард софт» (занимается разработкой программного обеспечения для аппаратного программного комплекса «Безопасный город») Виктор Тонконог.



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«Использование иностранных почтовых сервисов в государственных структурах является небезопасным и может вести к утечке информации. Эту практику необходимо менять. Однако логики в том, чтобы требовать от пользователя при регистрации на российском сайте наличия именно российской почты или российского номера телефона вижу мало.

Большое количество наших соотечественников из соображений личной информационной безопасности, ради каких-то дополнительных возможностей или просто исторически — пользуются иностранными почтовыми сервисами. Многие из них живут сейчас за границей и пользуются иностранными SIM-картами. В то же время в РФ живет достаточное количество иностранцев, которые также пользуются иностранными почтовыми сервисами и телефонными номерами. Есть и просто иностранцы, с которыми необходимо работать как в плане развития экономических связей, так и в плане информации. Новая норма создает для них дополнительные барьеры, и, соответственно, информационная среда, формирующаяся вокруг соответствующего web-ресурса, вместо расширения будет сжиматься.

Аналогичные движения наблюдаются и со стороны западных компаний. Взять хотя бы недавнее решение Microsoft о приостановке обновления софта, установленного на компьютерах российских компаний.

На самом деле мы становимся свидетелями тренда на информационное отгораживание. Уже сейчас обсуждается необходимость запрета программ с открытым программным кодом, потому что существуют опасения кражи данных. Если мы придем к такому решению, то фактически это лишит нас возможности пользоваться наработками лучших программистов мира и, образно говоря, мы столкнемся с необходимостью заново изобретать колесо.

Я думаю, что эти и последующие изменения в направлении повышения информационной безопасности нужно проводить крайне аккуратно, десять раз предварительно взвесив последствия, и действовать из принципа “не навреди”».