В Верхнеуральском районе обнаружено поселение бронзового века

В Верхнеуральском районе найдено укрепленное поселение бронзового века. Его обнаружил главный хранитель «Аркаима», археолог Алексей Страхов, который изучал космоснимки Верхнеуральского водохранилища. Об этом сообщают в пресс-службе заповедника.

«На одном из кадров, сделанном под каким-то необычным ракурсом, отчетливо проступил овал, внутри него квадрат, что очень напоминало структуру аркаимских поселений. К сожалению, даже аэрофотоснимки такой уверенности не давали. Поэтому было решено отправиться на местность, чтобы подтвердить или опровергнуть догадки»,— рассказал Алексей Страхов.

В ходе совместной экспедиции сотрудники заповедника «Аркаим» и учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ провели археологическую разведку. В ходе нее был найден обломок сосуда синташтинской культуры, распространенной в урало-казахстанской степи 4 тыс. лет назад. Тем самым предположения археологов подтвердились.

Новое поселение возраста получило название «Верхнеуральское». Аналогично Аркаиму и Синташте, оно было возведено по заранее продуманному плану. Первоначально было построено крупное укрепленное поселение овальной планировки размером 240150 м. Затем поверх него было возведено квадратное укрепленное поселение, которое, судя по всему, неоднократно перестраивалось. Позднее на том же месте возник неукрепленный поселок, состоявший из нескольких крупных домов.

Полученные в ходе полевых исследований материалы будут обработаны в лаборатории.

Планируются новые этапы исследований.

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