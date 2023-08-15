«Трактор» выиграл предсезонный турнир в Казани

Хоккейный клуб «Трактор» впервые стал победителем предсезонного Кубка Taneco. В финале турнира он обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1.

Счет в матче на третьей минуте открыл форвард Егор Фатеев, ему ассистировал Александр Рыков. Спустя 11 минут восстановил равенство нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. Во втором периоде победу челябинцам обеспечил Владимир Ткачев.

«Мы довольны. Что касается игровых моментов, то есть материал, который тренерский штаб озвучит команде и сделает на это упор. Эти вещи нужно поправить и усилить. Еще раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение»,— прокомментировал игру главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

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