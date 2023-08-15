За неделю в Томской области выявлено семь случаев энтеровирусного менингита

В Томской области отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За последние семь дней зафиксировано 47 новых случаев, что почти в два раза выше среднемноголетнего уровня. Также в области было зарегистрировано семь случаев энтеровирусного менингита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Томске, также в Томском районе. Уточняется, что по каждому случаю выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

В основном вирус установлен у детей до 6 лет. Дети до 3-х лет составили 42,5% от общего числа заболевших, на возраст от 3 до 6 лет пришлось 30% случаев. Меньше всего у детей от 7 до 17 лет (19%) и взрослых (8,5%).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что на прошлой неделе в Томской области было выявлено 50 случаев энтеровирусной инфекцией. Большая часть случаев тогда отмечалась в Томске, Стрежевом и в трех районах области: Молчановском, Шегарском, Томском.

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Александр Киселев