Поставки косметики в сетевые магазины на Кубани за год выросли на 90%

Объемы перевозок товаров в сетевые магазины «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» в Краснодарском крае за период с января по июль текущего года выросли на 90% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК «Деловые линии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Компания «Крымская Роза» Фото: Компания «Крымская Роза»

Наиболее активными получателями по грузообороту в южном направлении стали Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.

«При этом есть месяцы, когда прирост был еще выше. Например, в мае 2023 г. доставили на 180% грузов больше, чем в мае 2022 года»,— говорится в сообщении.

В целом по России за I квартал 2023 года объем грузоперевозок в данные торговые сети вырос на 15%. Во II квартале динамика составила 92%. Самыми активными городами-отправителями стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Анастасия Донскова

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