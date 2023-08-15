ФСБ выявила двух новосибирцев, планировавших воевать на стороне ВСУ

В Новосибирской области ФСБ установила двух местных жителей, намеревавшихся отправиться воевать на стороне ВСУ. «Органы госбезопасности не допустили совершение государственной измены жителями Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, 33-летний житель райцентра Кыштовка намеревался участвовать в действиях против безопасности РФ: он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан РФ за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. У него дома оперативники изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. Кроме того, перейти на сторону противника готовился его 29-летний родственник.

«С учетом наличия в деятельности указанных граждан условий для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы),

в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ им объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание», — говорится в сообщении ведомства.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему (ч.1 ст. 222 УК РФ) жителю Кыштовки суд назначил один год ограничения свободы.

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Илья Николаев