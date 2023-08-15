Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Красноярске

В Красноярске пожар произошел на крыше жилого многоквартирного дома по переулку Маяковский. По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы – 138 человек, включая 11 детей – эвакуировались самостоятельно.

По данным У МЧС по Красноярскому краю, площадь пожара составила 500 кв.м. Спасательными службами ведутся работы по ликвидации возгорания.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Ведомство начало проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка соблюдению управляющей организацией жилищного законодательства, требований пожарной безопасности. Дом находится под управлением ООО УК «ЖСК».

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Оксана Павлова