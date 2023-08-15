Правила существуют, чтобы их изменять

И. о. заместителя председателя правительства Самарской области Иван Пивкин назвал Правила землепользования и застройки Тольятти (ПЗЗ) не соответствующими генеральному плану города в части отсутствия в зоне ПК-1 вида разрешенного использования «Специальная деятельность». Именно такой вид разрешенного использования необходим, чтобы узаконить мусорообрабатывающий комплекс «ЭкоРесурсПоволжье» на территории бывшего завода «Фосфор». Соответствующие поправки глава Тольятти Николай Ренц уже внес на рассмотрение в гордуму. Предприятие, входящее в ГК «Эковоз» Дениса Волкова, ведет деятельность на земле, не предназначенной для обработки отходов, около 14 лет. Кроме того, «Эковоз» строит на площадке «Фосфора» Универсальный производственный комплекс в рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором. Без поправок в ПЗЗ амбициозный проект «Эковоза» рискует не реализоваться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты тольяттинской думы рассмотрят предложенные главой города Николаем Ренцем поправки в среду, 16 августа

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Депутаты тольяттинской думы рассмотрят предложенные главой города Николаем Ренцем поправки в среду, 16 августа

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Глава Тольятти Николай Ренц внес на рассмотрение городской думы поправки в Правила землепользования и застройки Тольятти в части, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I и II классов). Изменения, как открыто говорится в пояснительной записке, позволят ввести в эксплуатацию Универсальный производственный комплекс ГК «Эковоз» на территории бывшего завода «Фосфор». Глава Тольятти ссылается на письма исполняющего обязанности зампреда областного правительства Ивана Пивкина и исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева, которые признали Правила землепользования и застройки Тольятти не соответствующими генеральному плану города в части отсутствия в зоне ПК-1 вида разрешенного использования «Специальная деятельность». Генеральный директор «Эковоза» — депутат Самарской губернской думы Денис Волков. ГК «Эковоз» начала вести деятельность по обработке твердых коммунальных отходов на площадке «Фосфора» (в зоне ПК-1) около 14 лет назад, задолго до строительства Универсального производственного комплекса. Производство функционировало под разными юридическими лицами, последние несколько лет оно принадлежит ООО «ЭкоРесурсПоволжье».

ООО «ЭкоРесурсПоволжье» создано в 2015 году в Тольятти. Основная деятельность компании, как указано на ее сайте, — сбор, транспортирование, обработка и утилизация твердых коммунальных отходов, принимаемых от жилого фонда и коммерческих организаций. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Алене Душковой, совладелице ООО «Эковоз» и других структур ГК. В 2022 году выручка «ЭкоРесурсПоволжья» составила 396 млн руб., прибыль — 14 млн руб.

В 2020 году факт нецелевого использования земли «Эковозом» подтвердила прокуратура. Более того, земля под мусоросортировочным комплексом до недавнего времени не принадлежала ГК «Эковоз» ни на правах аренды, ни на правах собственности. В 2021 году стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) вложит 3,34 млрд руб. в строительство четырех заводов по переработке отходов в Московской и Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Реализацией проекта в Самарской области занялась компания Дениса Волкова. Он заявлял, что общая стоимость проекта составит 1,6 млрд руб. В том же году «ЭкоРесурсПоволжье» получил от РЭО льготный облигационный заем 270 млн руб. на реализацию первого этапа строительства, который должен был завершиться в конце 2022 года. По данным на март 2023 года, первый этап реализован на 58%. В конце июля 2023 года Николай Ренц во время заключительного заседания городской думы VII созыва предложил депутатам еще раз собраться, чтобы внести изменения в ПЗЗ для легализации предприятия ООО «ЭкоРесурсПоволжье». После этого тольяттинский журналист и блогер Павел Каледин отправил заявление в прокуратуру и СК РФ с просьбой проверить действия главы Тольятти Николая Ренца на предмет совершения преступлений по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий». По данным заявителя, здания «Эковоза» — самострои, и их необходимо снести.

По данным „Ъ“, депутатов городской думы Тольятти заставляют вернуться из отпусков и проголосовать за предложенные главой города поправки.

Внефракционный депутат гордумы Татьяна Никонорова ответила „Ъ“, что пока не решила, будет ли голосовать за поправки. «Прежде чем принимать решение, хотелось бы плотнее вникнуть в тему. Внимательно почитать проект и обоснование, выслушать доводы инициатора на профильной комиссии, посмотреть новости по теме», — отметила депутат.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в думе Тольятти Дмитрия Микеля, в каждые депутатские каникулы созываются внеплановые заседания, об этом принимаются решения на совете думы еще в июне. «Так было и в этом году, депутаты всех фракций заранее определили 16 августа для этого заседания. И нам предстоит рассмотреть не один, а несколько вопросов, в том числе поправки в бюджет, связанные также с расходами для мобилизованных, это важный вопрос. Вопрос о внесении ПЗЗ больше технический, там не идет речь об изменении зоны, это просто приведение в соответствие нормативных актов, дополнения еще одним видом использования, и это надо было сделать ранее, не дожидаясь указания с области. Комиссия будет в среду. Во вторник я смогу подробнее ознакомиться с документами, но в целом каких-то препятствий к принятию изменений я не вижу», — рассказал депутат.

Как поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, предприятие «ЭкоРесурсПоволжье», в связи с деятельностью которого предлагается внести изменения, действительно не относится к зоне ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I и II классов). «Связь кажется не самой очевидной, поскольку если предприятие сортирует бытовые отходы, а не, скажем, отходы химической или атомной промышленности, то оно не может относиться ко второму и уж тем более к I классу, это промышленные объекты наивысшего класса опасности, к которым относятся, например, предприятия по хранению и утилизации химического оружия и спецхимии, газопроводы, шахты и т. д. Но если зона отведена для таких предприятий, то логично предположить, что деятельность таких предприятий связана с возникновением необходимости хранения и утилизации их отходов. Код 12.2 Классификатора действительно предполагает не только переработку отходов бытовых, но, скажем, обезвреживание и захоронение медицинских, биологических и радиоактивных. Понятно, что сам факт возможности размещения такого объекта в городской черте создает определенные риски и, строго говоря, отсутствие такого разрешенного вида использования для земель, входящих в пресловутую зону, понять можно, с другой стороны, мы все-таки говорим о землях, отведенных для предприятий I и II классов опасности, которые не являются экологичными по умолчанию. Иными словами, определенная логика здесь есть. Но и не менее очевидно, что то предприятие, в связи с деятельностью которого предлагается внести изменения, не относится к этим классам. Предположу, что если бы не возникла необходимость приведения в соответствие кадастра с реальностью, то вряд ли бы вопрос отсутствия кода 12.2 кого-то заинтересовал», — говорит Александр Терентьев.

Евгений Чернов