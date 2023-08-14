Девять лет за рабыню

В Саратове к девяти годам колонии строгого режима приговорены двое сельчан, которые три с половиной года держали в сарае молодую девушку, заставляя ее ухаживать за скотом. На момент знакомства с подсудимыми у потерпевшей не было жилья и документов — по версии суда, злоумышленники воспользовались этим и оплачивали труд девушки едой. Адвокаты утверждают, что обвинение выстроено на показаниях, которые написаны «под копирку».

Первая судимость обернулась для фермеров колонией строгого режима

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Саратовский областной суд отправил в колонию двух братьев, признанных виновными в использовании рабского труда (п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) и покушении на похищение человека (ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 10 мая судья Ленинского районного суда Саратова Дмитрий Ларин огласил обвинительный приговор, сегодня он вступил в законную силу.

Как установило предварительное следствие, Усуба Садоян и Чаркяз Садоян разводили скот в собственном подсобном хозяйстве в селе Клещевка Саратовского района. В 2016 году они наняли бездомную 18-летнюю девушку для ухода за животными, у которой не было даже удостоверяющих личность документов.

Согласно устной договоренности, в качестве оплаты труда потерпевшей предоставляли жилье, еду, а также 10 тыс. руб. ежемесячно.

Подсудимые воспользовались положением потерпевшей: платить деньги ей прекратили, а в качестве жилья предоставили сарай. "Неоднократные попытки покинуть территорию двора дома и отказаться от дальнейшего выполнения работ незамедлительно пресекались: братья осуществляли поиск девушки, возвращали ее обратно, применяли к потерпевшей физическое насилие",— сообщила пресс-служба суда.

23 декабря 2019 года в Клещевку на Nissan Patrol приехали двое мужчин, которые предложили потерпевшей поехать с ними в Саратов. Происходящее привлекло внимание подсудимых — те своими автомобилями перекрыли дорогу, препятствуя проезду. В ходе беседы с потерпевшей и ее знакомыми те нанесли удары по корпусу Nissan битой и металлической трубой. Один из приятелей девушки получил также удар в область головы.

"Водителю автомобиля Nissan удалось уехать от злоумышленников, в связи с чем довести свои преступные действия, направленные на похищение девушки, злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам«,— установил суд.

Гособвинение квалифицировало действия подсудимых по статье о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Но суд решил, что отношения между братьями и потерпевшей следует расценивать не как трудовые, а как рабовладельческие.

В результате Усуба Садоян и Чаркяз Садоян были оправданы по статье о невыплате заработной платы с правом на реабилитацию, но признаны виновными в использовании рабского труда, покушении на похищение человека. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Адвокат подсудимых Светлана Писакина заявила «Ъ», что в ходе судебного разбирательства были нарушены права ее доверителя на защиту: «Мы ходатайствовали о вызове троих свидетелей, которые бы полностью опровергли обвинение — они были допрошены в ходе предварительного расследования. Суд нам отказал. Более десяти сельчан утверждали, что потерпевшая три года проживала в Клещевке и ни на какое плачевное состояние не жаловалась. Кроме того, на судебном заседании достоверно установлено, что все показания потерпевшей и двоих ее свидетелей сделаны с одной флеш-карты. Они идентичны, один к одному».

Госпожа Писакина добавила, что ее подзащитные ранее не привлекались даже к административной ответственности; на свободе у каждого из братьев остались жена и несколько детей.

Никита Маркелов

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