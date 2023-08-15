Ничего лишнего

«Коммерсантъ Стиль» — о новой категории средств для ухода за кожей и макияжа, которые интересны тем, что выполняют сразу несколько функций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

«Скинминимализм» набирает обороты: люди устают от обилия флаконов с косметикой и стараются выбирать те средства, которые работают сразу в нескольких направлениях. Тренд сформировался в пику многоступенчатому и сложному классическому уходу за кожей, принятому в Японии и Корее, когда только для очищения кожи вам понадобится до пяти разных средств, и помогает свести уход за собой до базового уровня, не теряя при этом в качестве. Помимо скорости и удобства есть еще и мощный экономический фактор: по факту покупаешь несколько средств по цене одного.

Пионерами такого подхода стали бренды, выпускающие косметику для мужчин: именно они предложили готовые решения, как использовать шампунь для тела, лица, и волос или одним гелем освежать кожу после бритья, без последующего нанесения питательного крема. Чуть позже присоединились более узкие специалисты — визажисты, которые перенесли свой опыт создания декоративной косметики на кремы и сыворотки и стали выпускать макияж, который помимо пигментов содержит активные ингредиенты и одновременно увлажняет, придает сияние, ухаживает за кожей. Как сказала известная селебрити-визажист и создательница своей марки косметики Westman Atelier Гуччи Вестман, «нам не нужно много средств — только правильные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Clarins Man, тонизирующий шампунь-гель для волос и тела для мужчин Shampooing Douche с экстрактами трав и витаминами в составе. Dr. Ceuracle, многофункциональная кремовая эссенция для лица с комбучей Vegan Kombucha Tea Essence. (в Foam). Original Botanic, маска для окрашенных волос Color Protect Hair Mask 3 In 1, которую можно использовать как кондиционер или как средство для восстановления волос. Clarins, тональная сыворотка на основе масел Tinted Oleo-Serum: придает оттенок коже и ухаживает за ней, содержит растительный сквалан и сухие растительные масла. Yadah, средство «3 в 1» My Hero All In One – предназначено для быстрого ухода за мужской кожей: имеет свойства тоника, эмульсии и сыворотки. Is Clinical, солнцезащитный тонирующий крем для лица SPF50+ Eclipse PerfecTint выравнивает тон лица и защищает кожу от UVA и UVB-лучей (SPF 50+). (в Foam). Следующая фотография 1 / 6 Clarins Man, тонизирующий шампунь-гель для волос и тела для мужчин Shampooing Douche с экстрактами трав и витаминами в составе. Dr. Ceuracle, многофункциональная кремовая эссенция для лица с комбучей Vegan Kombucha Tea Essence. (в Foam). Original Botanic, маска для окрашенных волос Color Protect Hair Mask 3 In 1, которую можно использовать как кондиционер или как средство для восстановления волос. Clarins, тональная сыворотка на основе масел Tinted Oleo-Serum: придает оттенок коже и ухаживает за ней, содержит растительный сквалан и сухие растительные масла. Yadah, средство «3 в 1» My Hero All In One – предназначено для быстрого ухода за мужской кожей: имеет свойства тоника, эмульсии и сыворотки. Is Clinical, солнцезащитный тонирующий крем для лица SPF50+ Eclipse PerfecTint выравнивает тон лица и защищает кожу от UVA и UVB-лучей (SPF 50+). (в Foam).

Ирина Кириенко