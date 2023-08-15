Ничего лишнего

«Коммерсантъ Стиль» — о новой категории средств для ухода за кожей и макияжа, которые интересны тем, что выполняют сразу несколько функций.
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«Скинминимализм» набирает обороты: люди устают от обилия флаконов с косметикой и стараются выбирать те средства, которые работают сразу в нескольких направлениях. Тренд сформировался в пику многоступенчатому и сложному классическому уходу за кожей, принятому в Японии и Корее, когда только для очищения кожи вам понадобится до пяти разных средств, и помогает свести уход за собой до базового уровня, не теряя при этом в качестве. Помимо скорости и удобства есть еще и мощный экономический фактор: по факту покупаешь несколько средств по цене одного.
Пионерами такого подхода стали бренды, выпускающие косметику для мужчин: именно они предложили готовые решения, как использовать шампунь для тела, лица, и волос или одним гелем освежать кожу после бритья, без последующего нанесения питательного крема. Чуть позже присоединились более узкие специалисты — визажисты, которые перенесли свой опыт создания декоративной косметики на кремы и сыворотки и стали выпускать макияж, который помимо пигментов содержит активные ингредиенты и одновременно увлажняет, придает сияние, ухаживает за кожей. Как сказала известная селебрити-визажист и создательница своей марки косметики Westman Atelier Гуччи Вестман, «нам не нужно много средств — только правильные».