«Клиника Нуриевых» строит в Казани медицинский центр за 215 млн рублей

ООО «Казанский медицинский центр» (бренд «Клиника Нуриевых») Ильяса и Наиля Нуриевых завершает строительство урогинекологического медцентра на улице Лаврентьева в Казани.

Как сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстан, которое сопровождает проект, его стоимость составляет 215 млн руб. Это заемные средства у других компаний «Клиники Нуриевых», отмечает агентство. Предполагается, что вложения окупятся за пять лет.

Выручка медцентра за первый год, по расчетам, составит 156,8 млн руб., за второй год — 178 млн. руб., внутренняя норма доходности — 27,9%, рентабельность продаж — 36%. Персонал — 100 человек.

«Клиника Нуриевых», согласно данным «Спарк-Интерфакс», имеет лечебные учреждения в Казани, Ижевске и Кирове. Выручка материнской компании сети — ООО «Клиника Нуриевых» (Казань) — за 2022 год превысила 349,8 млн руб., чистый убыток составил 10,2 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"