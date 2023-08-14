«Тюменская душа — открытая, дружелюбная, толерантная»

В Тюмени прошла ежегодная пресс-конференция главы Тюменской области Александра Моора. Во время нее губернатор не только рассказал о крупных инфраструктурных проектах, проблемах и успехах области, но также поделился мнением о том, чему тюменцам стоит поучиться у жителей ЛНР и раскрыл секрет тюменской души. Много нового узнала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Реутова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начать ежегодную пресс-конференцию, приуроченную к 79-летию Тюменской области, губернатор Александр Моор решил с интерактива. Он предлагал журналистам угадать значение цифр, выводящихся на экран. Так участники пресс-конференции узнали об уровне безработицы, объемах инвестиций в региональный бюджет, которые превысили предыдущие показатели на 152% (357,8 млрд руб. в 2022 году), а также о численности жителей области и продлении программы «Сотрудничества» до 2035 года.

После чего было решено перейти к вопросам. Журналистов интересовали налоговые доходы, развитие дорожной и медицинской инфраструктур, вопросы содержания бездомных животных и кадровый голод. «Сегодня у руководителей предприятий вопрос не в финансировании или наличий идей, а в том, кто будет их реализовывать. И решение этого вопроса требует системного подхода — перестройки среднего профессионального образования и формирования правильного отношения к рабочим специальностям. Сегодня важно не просто сформировать заказы на количество и качество конкретных специалистов, а чтобы работник пришел на конкретное предприятие, чтобы работать с конкретным оборудованием по конкретным технологиям»,— пояснил Александр Моор.

Он успокоил жителей Ялуторовского района, где находится завод Danon, переданный французской компанией в Росимущество. Глава области заверил, что данная процедура не повлияет на деятельность предприятия: «Завод Danon в Ялуторовске — крупное перерабатывающее производство, на которое поставляется молоко с агропромышленных предприятий региона. В настоящий момент завод работает в штатном режиме, выполняются все обязательства перед поставщиками и контрагентами».

Была затронута тема и кибербезопасности государственных сервисов, которые ежегодно подвергаются миллионам хакерских атак. Так, с начала 2023 года на государственные информационные ресурсы Тюменской области было совершено более 36 млн кибератак. Господин Моор сразу заявил, что взломов и утечек персональных данных не произошло. Кроме того, все государственные информсистемы региона работают на российском оборудовании. Правда, доля программного обеспечения пока составляет 80%, но к 2025 году власти намерены достичь 100%. «Есть и специалисты, и тюменские разработки в области кибербезопасности и IT, которые мы используем. Вопрос кибербезопасности ключевой для всех, и мы стараемся двигаться максимально быстро»,— добавил Александр Моор.

Он не оставил без внимания проект межвузовского кампуса — его планируется построить к 2028 году. Подготовка земельного участка начнется уже со следующего года, а строительные работы с 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб., 50% из которых будут выделены в рамках федерального гранта, 40% — средства инвесторов, а 11-12% — региональный бюджет.

Наравне с развитие противопожарной службы в регионе губернатор пообещал развивать беспилотную авиационную группировку для профилактики лесных пожаров в регионе. По его словам, эта система показала хорошие результаты не только в части выявления незаконных рубок леса, но и в качестве быстрого обнаружения пожаров. Для этого планируется использовать БПЛА.

Журналистов интересовали и более философские вопросы. Так, Александра Моора попросили раскрыть секрет тюменской души. «Здесь нужно посмотреть в историю. Во время освоения Сибири, когда сюда со всей страны ехали самые разные люди, самым главным было совместное выживание. В XX веке, когда осваивается Западная Сибирь, происходит аналогичный процесс. А чтобы мирно сосуществовать, надо быть открытым. Поэтому тюменская душа — открытая, дружелюбная, толерантная, как сегодня говорят», — пояснил он.

На вопрос о том, чему тюменцы могут научиться у жителей ЛНР и ДНР, губернатор после короткой паузы ответил: «Патриотизму. Ведь это люди, которые девять лет жили в нечеловеческих условиях обстрелов, угроз, рисков для себя и своих детей. В Краснодоне (оттуда поступил вопрос — "Ъ-Урал") после развала СССР не было построено ни одного многоквартирного дома, а в некоторых роддомах даже не было аппарата УЗИ. При этом люди там с горящими глазами, с верой в Россию и светлое будущее, не избалованные, скромные, но на нацеленные и работящие. Они могут помочь в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения. Приезд таких ребят сюда и наших туда поможет сделать "прививку адекватности" некоторым людям».

В конце пресс-конференции Александр Моор признался, что всегда ждал первого сентября. «Мне часто перед первым сентября снился сон, как я складываю учебники, одеваюсь, собираюсь в школу и опаздываю, — рассмеялся он. — Для меня всегда было интересно получить учебники в конце августа и перед первым сентября посмотреть, что мы будем изучать в следующем классе».

Анастасия Реутова