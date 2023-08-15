Глава СКР запросил доклад о нарушении прав инвалида в Волгограде

В волгоградских средствах массовой информации опубликовали сообщение о лишенном возможности выйти из дома инвалиде. Ситуацией заинтересовался председатель СКР РФ Александр Бастрыкин, рассказали в информационном центре ведомства.

Журналисты писали об инвалиде-колясочнике, который не может выйти из дома из-за систематического отключения в его доме лифта и перебоев с электричеством.

СУ СКР по Волгоградской области начало проверку указанной информации. Генерал юстиции Бастрыкин запросил доклад у главы регионального следственного управления Василия Семенова.

Дарья Васенина

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