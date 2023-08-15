Уступились с пути

Кредитор ОАО «Экопром­банк», известный в Перми юрист Арсений Грищенко, обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием о взыскании более 192 млн руб. с ГК «Агентство по страхованию вкладов», которая ведет банкротство кредитной организации. Как выяснил «Ъ-Прикамье», заявитель считает, что АСВ нанесло ущерб кредиторам банка, продав долг бывшего совладельца банка Владимира Нелюбина и его партнера Игоря Куйды. Ранее они были осуждены за хищение средств кредитной организации, суд взыскал с них в солидарном порядке 200 млн руб. Заявитель полагает, что, продав право требования денег с господина Нелюбина, АСВ лишилось возможности взыскать долг со второго должника, поскольку задолженность должна погашаться солидарно. Ранее Арсений Грищенко смог добиться признания незаконным бездействия АСВ, в результате которого Экопромбанку был причинен ущерб свыше 253 млн руб. В агентстве с требованиями господина Грищенко не согласны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Жалобу о признании незаконными действий агентства по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка, Арсений Грищенко направил в начале августа. По данным сайта Арбитражного суда Пермского края, она была принята к производству, ее рассмотрение назначено на 4 сентября этого года. По информации «Ъ-Прикамье», кредитор банка считает, что действия АСВ нанесли должнику ущерб в размере 192,822 млн руб. В частности, речь идет о сделке по продаже права требования 200 млн руб. с бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина. Это право было продано в апреле прошлого года физическому лицу Леониду Денисову за 7,177 млн руб.

Напомним, Владимир Нелюбин был осужден в 2019 году за хищение более 200 млн руб., принадлежащих вкладчикам банка, к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний-поселений Ростовской области. В октябре прошлого года за это же преступление его деловой партнер, столичный бизнесмен Игорь Куйда получил три года условно. Суд решил также солидарно взыскать с них 200 млн руб. К моменту вынесения приговоров ОАО «АКБ „Экопром­банк“» находилось в банкротстве уже несколько лет. По состоянию на 1 июля текущего года объем требований включенных в реестр кредиторов превышает 6,183 млрд руб. Вкладчикам АСВ выплатило чуть больше 1,041 млрд руб. Арсений Грищенко стал кредитором банка в 2021 году, когда ООО «Фирма кросс» уступило ему право требования долга с Экопромбанка.

Господин Грищенко указывает, что, продав долг бывшего владельца банка Владимира Нелюбина Леониду Денисову, АСВ фактически передало права требования и к Игорю Куйде. По его мнению, из гражданского законодательства следует, что уступка права требования долга одного солидарного должника приводит к переходу такого права и в отношении других. При этом конкурсный управляющий в лице АСВ не мог не знать, что указанный долг взыскивается как с Владимира Нелюбина, так и с Игоря Куйды. При этом если господин Нелюбин является банкротом, то его подельника заявитель считает платежеспособным лицом. Более того, в качестве обеспечения долга у него арестовано имущество. Таким образом, кредитор полагает, что за одну сумму АСВ незаконно фактически продало господину Денисову два требования к должникам. В результате должник лишился одного из способов пополнения своей конкурсной массы.

Стоит отметить, что в январе этого года Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о признании Игоря Куйды банкротом. Требования также мотивировались приговором Ленинского райсуда по уголовному делу. Но в апреле кассационная инстанция отменила приговор в отношении гос­подина Куйды в части гражданского иска, отправив его в первую инстанцию на новое рассмотрение, которое пока не завершено. Производство по делу о банкротстве предпринимателя было прекращено.

В июле Арсению Грищенко удалось добиться признания незаконным бездействия АСВ в части непривлечения к субсидиарной ответственности вкладчика банка Петра Кондрашева. Суд согласился с мнением заявителя, что господин Кондрашев, а также связанные с ним компании ООО «Капитал Инвест Центр», ООО «Горные машины Урала», ООО «Инвестиционная компания „Базис“» и ООО «Минерал Групп» совершили сделки по выводу активов банка, когда у организации уже были признаки неплатежеспособности. Общий ущерб заявитель оценил в сумму свыше 253 млн руб. Требования господина Грищенко по взысканию указанных убытков были выделены в отдельное производство. Сейчас Агентство по страхованию вкладов пытается обжаловать указанный судебный акт в апелляции.

Господин Грищенко пояс­нил «Ъ-Прикамье», что готовит ряд новых заявлений об оспаривании действий и бездействия представителей АСВ. «Нужно понимать, что агентство само является крупным кредитором должника первой очереди, а я включен в третью,— отмечает он.— Потому позиция агентства в части фактически безвозмездной передачи права требования долга мне кажется удивительной».

В пресс-службе АСВ «Ъ-Прикамье» пояснили, что считают жалобу Арсения Грищенко незаконной и необоснованной. «Агентством будет обеспечено участие в судебном заседании Арбитражного суда Пермского края по рассмотрению указанной жалобы»,— сообщили в АСВ.

Дмитрий Астахов