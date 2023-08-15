Приняли как СВОих

В российских вузах завершается вступительная кампания. Во всех высших учебных заведениях Сибирского федерального округа, опрошенных „Ъ-Сибирь“, востребованной оказалась квота на бюджетные места для участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Впрочем, число полученных от таких абитуриентов заявлений составило лишь небольшую долю квоты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ходе приемной кампании-2023/24 в рамках отдельной квоты зачислено 6659 человек — участников СВО и их детей, из них 5448 человек зачислено по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, еще 1211 человек зачислено без вступительных испытаний, сообщили „Ъ“ в Минобрнауки РФ. Также ведомство отметило: «Из более чем 6 тыс. человек, поступивших в рамках отдельной квоты, почти 90% зачисленных — это дети участников СВО». Таким образом, количество мест, занятых по такой квоте, составило всего лишь 1% от общего числа абитуриентов.

По данным „Ъ-Сибирь“, в ряде сибирских вузов использованная доля такой квоты оказалась больше. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), в 2022 году по специальной квоте на программы бакалавриата и специалитета поступили три человека. В 2023 году — уже 30 человек, что составило 2,19% от общего числа бюджетных мест (всего их 1364). В рамках отдельной квоты на 2023/2024 учебный год в НГУ выделено 143 места. Больше всего мест — на механико-математический факультет и на факультет естественных наук (по 24).

Российские вузы в этом году предоставили для поступления в общей сложности 626,3 тыс. бюджетных мест. В том числе по квоте в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест для ряда категорий граждан, связанных с СВО. Согласно законодательству, Герои России, обладатели трех орденов Мужества, их дети, а также дети, чей родитель погиб или получил увечье либо тяжелое заболевание в ходе спец­операции, могут не сдавать экзамены.

«В этом году при поступлении в медуниверситет не было тех, кто был непосредственным участником СВО. Что касается квоты для детей, родители которых были участниками СВО, то 100% этой квоты были закрыты на стоматологическом факультете — 20 с небольшим человек. Еще 12 человек мы приняли на лечебный и педиатрический факультеты»,— рассказал, в свою очередь, на пресс-конференции ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин.

Ответственный секретарь приемной комиссии Томского государственного университета (ТГУ) Евгений Павлов сообщил „Ъ-Сибирь“, что в эту приемную кампанию на специальности и направления были поданы документы от 34 абитуриентов по отдельной квоте (в прошлом году — пять человек). Все они были зачислены, преимущественно на социально-гуманитарные направления, лидерами являются факультет исторических и политических наук и факультет психологии. «ТГУ является одним из шести университетов-участников проекта по трансформации национальной системы высшего образования. В Томском госуниверситете в 2023 году прошел набор абитуриентов на 13 пилотных образовательных программ. Они вызвали интерес у абитуриентов, поступавших по отдельной квоте. Эти программы выбрали 20% от всех поступивших по этой квоте. Самое востребованное направление — юриспруденция. Также абитуриенты выбрали журналистику и программную инженерию»,— добавил господин Павлов.

По данным пресс-службы Томского политехнического университета, в вуз в этом году поступили 15 человек по отдельной квоте. В их числе 11 детей участников СВО и четверо участников спецоперации.

В Новосибирский государственный технический университет НЭТИ в рамках отдельной квоты было подано 117 заявлений. По итогам приемной кампании зачислено 56 человек, в том числе пять из них без прохождения вступительных испытаний. Всего, как уточнили „Ъ-Сибирь“ в университете, вуз предоставил по квоте 241 место для очного обучения и 20 — для заочного.

В Кемеровском государственном университете было выделено 158 мест, а зачислено 22 человека. В числе специальностей, которые оказались востребованными у абитуриентов, имеющих право на места по квоте, в приемной комиссии вуза назвали юриспруденцию, физическую культуру и спорт, педагогическое образование и ряд других.

Квота использовалась и в сравнительно небольших сибирских вузах. Так, в Горно-Алтайском государственном университете было выделено 63 места, а зачислено 11 человек. В их числе пятеро участников СВО и шестеро детей участников спец­операции, сообщили „Ъ-Сибирь“ в вузе.

Валерий Лавский, Игорь Лавренков, Кемерово