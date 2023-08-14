Подозреваемому в ложном минировании саратовских ТЦ избрана мера пресечения

В деле о ложном минировании саратовских торговых центров (ТЦ) появился подозреваемый. Сотрудники управления МВД по Ивановской области обыскали и задержали 18-ти летнего жителя Алтайского края; суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

С мая по июнь текущего года подозреваемый отправлял ложные сообщения о минировании в ТЦ Саратовской, Ивановской, Ростовской и других областей. «Тщательная неоднократная проверка указанных в анонимных сообщениях объектов показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер», — сообщают ивановские полицейские.

Личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники «Центра противодействия экстремизму и других служб»; «в ходе проведенных оперативно-технических мероприятий». Уголовное дело расследуется по статье о заведомо ложном оправдании терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ).

Силовики отмечают, что подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов

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