«Траст» вспомнил, как все начиналось

Как стало известно «Ъ-Юг», банк «Траст» требует с известного предпринимателя и экс-депутата от Ростовской области Вадима Варшавского 3 млрд руб. по кредиту, который был выдан в 2012 году ныне несуществующим банком «Петрокоммерц» впоследствии обанкротившемуся ОАО «Златоустовский металлургический завод». Господин Варшавский тогда был владельцем завода, и поручился за него перед банком. Впоследствии предпринимателя обвинили в хищении этого кредита, в связи с чем сейчас он отбывает семилетний срок.



Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка «Траст» к Вадиму Варшавскому на 3,1 млрд руб. Суд включил банк в третью очередь реестра кредиторов предпринимателя.

Вадим Варшавский был владельцем металлургической ГК «Эстар» (в группу, в частности, входил Ростовский электрометаллургический завод в Шахтах).

Требование «Траста» была заявлено в рамках судебного дела о банкротстве бизнесмена.

Как следует из материалов дела, в июне 2012 года Златоустовский металлургический завод (входил в ГК «Эстар») получил от банка «Петрокоммерц» кредит, а Вадим Варшавский тогда выступил поручителем своего предприятия.

В 2013 году метзавод был признан банкротом (сейчас находится в стадии ликвидации). Кредит до сих пор остается непогашенным, сумма основного долга составляет около 2,8 млрд руб., остальное — проценты.

В 2015 году банк «Петрокоммерц» был ликвидирован, а его права требования по кредиту Златоустовскому металлургическому заводу впоследствии перешли к банку «Траст». Изучив материалы дела, арбитражный суд Москвы признал претензии банка к Вадиму Варшавскому как к поручителю обоснованными.

Примечательно, что кредитное поручительство за Златоустовский метзавод привело Вадима Варшавского на скамью подсудимых.

В 2018 году предприниматель был задержан по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии обвинения, заем был необходим предприятию для того, чтобы поправить сложное финансовое положение. Но, как затем было установлено, сразу после перечисления 2,8 млрд руб. предприятию деньги были выведены на счет челябинской компании «Металлург-Траст», а оттуда на счета Masterking Trading Limited (Кипр). Затем средства были переведены на счета других офшорных компаний и присвоены Вадимом Варшавским.

Защита, в свою очередь, утверждала, что спорный кредит был фактически фиктивным, а все проводки по нему, начиная от перевода денег Златоустовскому метзаводу и заканчивая поступлением на счет кипрской Masterking Trading Limited, — формальными.

Якобы последняя компания тут же вернула заемные средства банку. А потребовались эти действия банкирам лишь для того, чтобы не создавать 100-процентные резервы покрытия вкладов клиентов, как требовал того Центробанк России.

По версии Вадима Варшавского и его защиты, «Петрокоммерц» тогда сам был в плачевном финансовом положении, а формирование резервов якобы лишало банк значительной доли оборотных средств. В связи с этим для улучшения отчетности банку и потребовался крупный возвратный кредит.

В 2021 году Замоскворецкий суд Москвы признал обоснованность обвинения и приговорил Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы.

Помимо Ростовского электрометаллургического завода, в Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах господин Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона. Известно, что выступление британского музыканта Элтона Джона в 2007 году на Театральной площади в Ростове было оплачено Вадимом Варшавским.

В 2022 году предпринимателя признали банкротом.

Вадим Водолазов