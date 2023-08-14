В Кубанский госуниверситет по спецквоте зачислены 68 детей участников СВО

В Кубанский государственный университет (КубГУ) по специальной квоте для детей участников спецоперации зачислены 68 человек. Об этом «Ъ-Юг» рассказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего в приемную комиссию вуза в рамках отдельной квоты было подано порядка 200 заявлений. По результатам вступительных испытаний в университет зачислены 56 человек, 12 человек поступили без экзаменов как дети погибших или раненых участников СВО. Господин Кустов отметил, что абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в рамках отдельной квоты в 2023 году, будут зачислены на договорную форму обучения, но освобождены от оплаты обучения. Университет планирует обучать их за счет средств от деятельности, приносящей доход.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих. В частности, в вузах РФ появилась квота на прием для детей участников специальной военной операции. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram