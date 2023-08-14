Челябинская фирма пытается взыскать с КБХА более 100 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к рассмотрению иск челябинского ООО «МС-Сталь» к АО «КБХА» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) о взыскании 101,8 млн руб. из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки». Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне этого года челябинская компания подала к КБХА сразу пять исков о взыскании в сумме 146,9 млн руб. — один из них был посвящен договору поставки, четыре — образовавшимся задолженностям. Все иски были приняты к производству. В конце июля «МС-Сталь» ходатайствовала об отказе от трех исков на 1,4 млн руб., 10,9 млн руб. и 14,1 млн руб. — в первом и третьем случае Арбитраж удовлетворил требования компании, во втором еще не принял решение. Также один иск — на 18,7 млн руб. — был полностью удовлетворен.

Производство по самому крупному иску продолжается. Согласно картотеке дел, ответчик уже ознакомился с материалами дела, истец — ходатайствовал о его рассмотрении в отсутствие его представителей. Предварительное заседание назначено на 15 августа.

По данным Rusprofile.ru, ООО «МС-Сталь» было зарегистрировано в Челябинске в 2020 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Генеральный директор и бенефициар — Марат Сафин. Выручка компании в 2022 году выросла на 1 896% и составила 453 млн руб. (в 2021-м — 22,7 млн руб.)., чистая прибыль увеличилась на 6 868% и составила 35 млн руб. (506 тыс. руб.).

КБХА с 2021 года реализует проект по крупной реконструкции и техническому перевооружению производства совместно с Воронежским механическим заводом. Проект идет в рамках создания объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Казань подлетела к воронежским ракетам».

Алина Морозова

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