Краснодарский край занял первое место в ЮФО по экспорту

Краснодарский край оказался лидером по экспорту в Южном федеральном округе (ЮФО), сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев по итогам всероссийской премии «Экспортер года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы по-прежнему сохраняем статус гаранта продовольственной безопасности. Объемы производства позволяют обеспечивать внутренний рынок и отправлять за рубеж»,— отметил губернатор.

По его словам, наибольшую долю составляют экспортные поставки пшеницы и других зерновых культур. Также на внешних рынках растет интерес к масложировой продукции Кубани, в том числе рапсового и соевого масел. Спросом на зарубежных рынках пользуется и несырьевая неэнергетическая продукция региона, в том числе высокотехнологичная.

Основные направления экспорта агропромышленной продукции — страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

Лучших экспортеров округа определила специальная комиссия. Победителями в 17 номинациях стали крупные предприятия и представители МСП.

Лидером округа по экспортным результатам стал Краснодарский край: кубанские компании заняли 17 призовых мест. На втором месте — Ростовская область (14), на третьем — Волгоградская (13).

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram