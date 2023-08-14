Кубанцы чаще других россиян интересуются покупкой квартир в Москве

Интерес к покупке жилья в Москве активнее всего проявляют жители Краснодарского края, в основном —– из Новороссийска и Анапы. На втором месте сами москвичи, на третьем — жители Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса «МТС Исследования» на основе Big Data МТС. В целом россияне на 19% больше стали интересоваться покупкой недвижимости в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В Краснодарском крае чаще всего квартирами в Москве интересуются новороссийцы и анапчане. Рассматривают варианты покупки также жители Геленджика, Сочи, Белореченска. Краснодарцы проявляют далеко не самый высокий интерес к московской недвижимости»,— говорится в исследовании.

Самые востребованные объекты — квартиры эконом-класса.

Согласно исследованию, если в целом по стране активный интерес к недвижимости чаще проявляют женщины, то среди жителей Краснодарского края — мужчины. Кроме того, на Кубани один из самых высоких показателей среди людей в возрасте 25–34 лет, которые рассматривают покупку московских квартир бизнес-класса.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram