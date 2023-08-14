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Объем госдолга Нижегородской области на начало августа составил 136 млрд рублей

На начало августа объем государственного долга Нижегородской области составил 135,9 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства. В структуре госдолга 74,8% занимают бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 25% — государственные ценные бумаги и 0,2% — госгарантии. Кредиты коммерческих банков в структуре госдолга отсутствуют. По прогнозам регионального минфина, до конца года общий объем госдолга Нижегорождской области вырастет до 151, 7 млрд руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В облправительстве уточнили, что в июне в регион пришли очередные транши из федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта и строительства дорог. Общий объем поступивших средств превысил 3,2 млрд руб.

Планируется, что 1,2 млрд руб. будут направлены на капитальный и текущий ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения. Еще 1,3 млрд. руб. пойдут на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1. Еще 728 млн руб. будет направлено на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода.

В областном правительстве напомнили, что предложение об опережающем финансировании дорожных проектов региона одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Было поддержано выделение в 2023 году бюджетных кредитов в объеме более 8,3 млрд руб. Кроме строительства новых и реконструкции действующих участков дорог средства предусматривались на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных сооружений.

Андрей Репин

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