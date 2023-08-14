В реке Урал в районе Орска обнаружили превышения норм по химическим веществам

В реке Урал в районе Орска обнаружили превышения норм по ряду химических веществ. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

В результате проведенных исследований выявлены превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) таких загрязняющих веществ, как ионы аммония, нитрит-ионы, цинк, фосфат-ионы, железо, сульфат-ионы, медь. Полученные результаты будут переданы в территориальное управление Росприроднадзора, а также в правоохранительные органы для установления ущерба окружающей среде и источника слива.

Пробы воды в реке Урал, где произошел слив сточных вод и гибель рыбы, были взяты 10 августа после обращений жителей.

Андрей Сазонов