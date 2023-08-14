Ярославские предприятия участвуют в форуме «Армия-2023»

На международном форуме «Армия-2023» почти полторы тысячи ярославских предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум "Армия-2023"

Фото: Правительство Ярославской области Форум "Армия-2023"

Фото: Правительство Ярославской области

Форум начал свою работу сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Участие ярославских предприятий в главном мероприятии оборонно-промышленного комплекса России поддержало правительство области.

«Форум является одной из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники и предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения, некоторая уже успешно применяется военным ведомством, в том числе в зоне СВО»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Расположенное в Рыбинске ПАО "ОДК-Сатурн" в составе стенда Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха" представило малоразмерные газотурбинные двигатели для беспилотников, АО "Рыбинский завод приборостроения" — мобильные радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения дронов, ПАО "ССЗ «Вымпел", ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь" — штурмовые, патрульные, спасательные и водолазные катера и другую продукцию, свои разработки представили также "Ростовский оптико-механический завод", "Раскат", "РеалСор", "Фарм-Медик"»,— сообщило правительство области о проделанной работе по формированию пула предприятий региона на выставку.

Алла Чижова