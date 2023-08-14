В Краснодаре водителя самоката разыскивают за наезд на женщину с ребенком

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о происшествии в центре Краснодара, при котором пострадали женщина и грудной ребенок, сообщает пресс-служба ведомства. Женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе сбил водитель электросамоката, который скрылся с места происшествия.

В социальных сетях и средствах массовой информации появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения на перекрестке улиц Красной и Карасунской краевого центра, сделанная 12 августа текущего года. Женщина с грудным ребенком на руках переходила улицу на зеленый сигнал светофора, в этот момент на нее налетел электросамокат, двигавшийся по проезжей части. Женщина упала, а водитель самоката уехал, не остановившись. По данным СМИ, в результате инцидента женщина и ребенок получили травмы.

Анна Перова, Краснодар