«Россия» в сентябре запустит рейсы из Красноярска в Ханты-Мансийск и Новый Уренгой

Со 2 сентября авиакомпания «Россия» приступит к выполнению рейсов по новому маршруту из Красноярска в Ханты-Мансийск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам на Superjet 100, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Также перевозчик заявил о старте полетов с 16 сентября дважды в неделю из Красноярска в Новый Уренгой. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам. Билеты по этому маршруту будут доступны по субсидированному тарифу.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и, по данным сайта компании, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке: 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Красноярска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.

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Лолита Белова