Челябинская область получит 848 млн рублей на досрочное расселение ветхого жилья

Правительство России направит 24 регионам более 12,7 млрд руб. на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья. В том числе Челябинская область получит 848,3 млн руб. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Речь идет о региональных программах переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Кроме Челябинской области дополнительные федеральные средства получит еще один региона Уральского федерального округа – Курганская область – в размере 250 млн руб.

По данным Михаила Мишустина, всего за первую половину 2023 года в России было переселено более 50 тыс. человек, что на 22% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 14 регионов уже завершили программы. К концу 2024 года все субъекты РФ должны перейти к реализации программ по расселению жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года.

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