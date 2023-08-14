На Урале в ходе операции Интерпола задержали распространителей детской порнографии

В Екатеринбурге задержали двух местных жителей, которые обвиняются в распространении через интернет детской порнографии (по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, их выявили в ходе специальной международной операция «Narsil», инициированной Интерполом. Она проводилась в период с декабря 2021 года по июль 2023 года. В ней были задействованы 28 стран, включая Аргентину, Таиланд, Болгарию. «Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных Интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми»,— пояснил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что согласно материалам уголовного дела, порнография с несовершеннолетними хранилась с 2020 года по 2022 год на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга и предназначаалсь для распространения в интернете. В ходе обысков были обнаружены компьютеры со специальным ПО для ведения сайтов и жесткий диск с порнографией.

Фигуранты дела по решению суда заключены под стражу. В ходе допросов они признали вину и дали показания, благодаря которым был задержан житель Краснодарского края, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

По данным Валерия Горелых, криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тыс. руб. в месяц. «Прибыль зависела от рекламного трафика и посещаемости злачных сайтов. Доход поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки»,— рассказал он.

По его данным, один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо и публиковал на YouTube контент о здоровом образе жизни. «Правда, из высшего учебного заведения, где мастер спорта по боевым искусствам обучался, его отчислили за неуспеваемость»,— отметил Валерий Горелых. Он добавил, что для создания и администрирования сайтов задержанные использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты своего ближайшего окружения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Стародумов

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